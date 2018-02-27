PanARMENIAN.Net - Итальянскую актрису Орнеллу Мути приговорили к 8 месяцам тюрьмы. Также ей придется заплатить еще штраф в размере €600, а вместо отбывания восьмимесячного тюремного срока ей предложили выплатить неустойку — €30 тыс.

Такое наказание Орнелла Мути получила из-за своего обмана в 2010 году. Тогда актриса должна была играть главную роль в спектакле, но в день премьеры не смогла выйти на сцену, заявив руководству о своей болезни, пишет Life.ru.

Чтобы не выплачивать неустойку театру, актриса предоставила медицинскую справку, но документ оказался липовым. Как выяснилось позднее, во время «больничного» отпуска Орнелла Мути уехала в Россию на благотворительный ужин с президентом РФ Владимиром Путиным.

Актрису обвинили в мошенничестве и суд назначил ей наказание в виде восьмимесячного тюремного наказания, но вместо отбывания срока Мути может заплатить неустойку в размере €30 тыс.