В Ереване 1 марта прозвучит сигнал тревоги: Паниковать не нужно

PanARMENIAN.Net - В Ереване 1 марта во время тактических учений будет запущен сигнал тревоги. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Армении.

Согласно решению мэра, 1 марта в 14:30 (по Еревану) в Национальном политехническом университете Армении, расположенном по адресу Теряна 105, пройдут показательные специальные тактические учения на тему «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне в случае нападения противника», во время которых будет задействован сигнал тревоги.

«Призываем вас не паниковать из-за сигнала тревоги, и приносим свои извинения за доставленные временные неудобства», - говорится в сообщении мэрии.

Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны (World Civil Defence Day). Всемирный день гражданской обороны, установленный в 1990 году, отмечается в странах — членах МОГО — с целью пропаганды знаний о гражданской обороне и поднятия престижа национальных служб спасения.