В Берлине неизвестные напали на посольство Турции

PanARMENIAN.Net - Неизвестные закидали здание посольства Турции в Берлине пакетами с краской. Об этом сообщил пресс-секретарь дипмиссии Рефик Согукоглу.

Инцидент произошел в 06:30 по местному времени. Сначала злоумышленники закидали дымовыми шашками сотрудников Сил безопасности Германии, дежуривших у здания канцелярии посольства. Следом за этим неизвестные бросили в здание дипмиссии пакеты с жёлтой, красной и зеленой краской, пишет RT со ссылкой на агентство Anadolu.

«Поскольку все произошло очень быстро, сотрудники германской полиции не смогли отреагировать. Спустя 10 минут после инцидента к дипмиссии прибыли полицейские, которые перекрыли близлежащие дороги и осмотрели место происшествия», — заявил Согукоглу.

По его словам, в стену здания диппредставительства попали восемь пакетов с краской.

Он отметил, что посольство уже обратилось в МИД Германии в связи с инцидентом.

Как заявил пресс-секретарь берлинской полиции Майкл Гассен, злоумышленников было четверо, уже начато расследование.