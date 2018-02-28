В Берлине неизвестные напали на посольство Турции
28 февраля 2018 - 14:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Неизвестные закидали здание посольства Турции в Берлине пакетами с краской. Об этом сообщил пресс-секретарь дипмиссии Рефик Согукоглу.
Инцидент произошел в 06:30 по местному времени. Сначала злоумышленники закидали дымовыми шашками сотрудников Сил безопасности Германии, дежуривших у здания канцелярии посольства. Следом за этим неизвестные бросили в здание дипмиссии пакеты с жёлтой, красной и зеленой краской, пишет RT со ссылкой на агентство Anadolu.
«Поскольку все произошло очень быстро, сотрудники германской полиции не смогли отреагировать. Спустя 10 минут после инцидента к дипмиссии прибыли полицейские, которые перекрыли близлежащие дороги и осмотрели место происшествия», — заявил Согукоглу.
По его словам, в стену здания диппредставительства попали восемь пакетов с краской.
Он отметил, что посольство уже обратилось в МИД Германии в связи с инцидентом.
Как заявил пресс-секретарь берлинской полиции Майкл Гассен, злоумышленников было четверо, уже начато расследование.
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