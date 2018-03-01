Фигуристка Медведева примет участие в чемпионате мира

PanARMENIAN.Net - Президент Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков объявил состав сборной команды, которая отправится на чемпионат мира в Милан.

Так, фигуристка армянского происхождения Евгения Медведева (Бабасян) в числе российских спортсменов отправится на чемпионат мира, пишет «Р-Спорт».

Помимо Медведевой, РФ в Милане представят также фигуристки Алина Загитова и Мария Сотскова.

Чемпионат мира пройдет с 19 по 25 марта и официально завершит олимпийский сезон.

На Играх-2018 18-летняя Медведева завоевала две серебряные медали (командные соревнования и одиночное катание).