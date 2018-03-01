Фигуристка Медведева примет участие в чемпионате мира
1 марта 2018 - 15:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков объявил состав сборной команды, которая отправится на чемпионат мира в Милан.
Так, фигуристка армянского происхождения Евгения Медведева (Бабасян) в числе российских спортсменов отправится на чемпионат мира, пишет «Р-Спорт».
Помимо Медведевой, РФ в Милане представят также фигуристки Алина Загитова и Мария Сотскова.
Чемпионат мира пройдет с 19 по 25 марта и официально завершит олимпийский сезон.
На Играх-2018 18-летняя Медведева завоевала две серебряные медали (командные соревнования и одиночное катание).
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