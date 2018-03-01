В Лос-Анджелесе полиция застрелила пытавшегося покончить с собой армянина
1 марта 2018 - 17:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Полиция Лос-Анджелеса застрелила армянина. Как сообщил начальник полиции Лос-Анджелеса Чарли Бек, у смертельно раненного армянина возможно были суицидальные наклонности.
Полицейские выяснили, что погибший - 22-летний Орбел Назарянс. Инцидент произошел 26 февраля на одной из улиц района Панорама-Сити в Лос-Анджелесе, пишет Los Angeles Daily News.
«Человек позвонил утром в службу 911, сообщив, что у него есть пистолет и нож. Гражданин грозился, что может совершить самоубийство»,- отметил Бек.
По его словам, полицейские ранее уже сталкивались со звонившим в связи с его склонностями к совершению суицидальных действий, его даже задерживали на 72 часа.
Бек рассказал, что выехавшие на место происшествия полицейские попытались обезоружить молодого человека, однако он отказывался подчиняться, создавая угрозу их жизни. Полицейским пришлось открыть огонь после того, как молодой человек «двинулся вперед, чтобы напасть на офицеров».Назарянс получил огнестрельное ранение и скончался на месте.
Photo. Hans Gutknecht, Los Angeles Daily News/SCNG
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