Картина Пикассо ушла с молотка за рекордные $70 млн

PanARMENIAN.Net - Картина испанского и французского живописца Пабло Пикассо (1881-1973) под названием «Женщина в берете и клетчатом платье (Мария-Тереза Вальтер)» была продана в среду на торгах лондонского аукционного дома Sotheby's за £49,8 млн ($69,4 млн), пишет ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press.

Ушедшая с молотка картина была написана в том же 1937 году, что и «Герника». На ней изображена подруга, натурщица и муза Пикассо. За два года до создания этого портрета Вальтер (1909-1977) родила художнику дочь Майю. Саму подачу образа Марии-Терезы в аукционном доме назвали яркой, чувственной и трогательной.

Демонстрация портрета Вальтер потенциальным покупателям ранее прошла в Гонконге (30 января - 2 февраля), Тайбэе (6-7 февраля) и Нью-Йорке (12-14 февраля). С 22 февраля это полотно выставлялось в Лондоне.

Днем ранее две работы Пикассо «Мушкетер и сидящая обнаженная» (1967) и «Фигура» (1930) первенствовали сразу на двух вечерних торгах аукционного дома Christie's. Первая из них была приобретена за £13,7 млн ($19,8 млн), а вторая - за £8,3 млн ($11,6 млн).