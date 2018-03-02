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Ереван - в топ-7 лучших маршрутов для одиноких путешественников из РФ

Ереван - в топ-7 лучших маршрутов для одиноких путешественников из РФ
2 марта 2018 - 16:29 AMT

PanARMENIAN.Net - Путешествие на 3-7 дней в одиночестве – новый модный тренд, пришедший на смену «вылазок» многолюдной веселой компанией. Об этом говорится в статье на сайтеTeleprogramma.pro.

Издание выделило 7 маршрутов, в которые лучше всего отправляться в одиночку. В их числе и столица Армении.

«Если вы хотите, чтобы вас, одинокого странника, приняли как родного, усиленно кормили, осыпали комплиментами и всячески во всем помогали – оправляйтесь в Ереван. Виза в Армению не нужна, лететь от Москвы около двух часов, и вы в прекрасном, зеленом (если не глубокой зимой) и добром Ереване»,- пишет издание.

Отмечается, что отдыхать в Ереване очень приятно и дешево: «Комнатка с собственным санузлом в частной гостинице неподалеку от центра города может стоить менее 600 российских рублей в сутки. Обед (ах, какая в Армении еда!) в приличном ресторане, в сопровождении местного вина или знаменитого коньяка – от 500 рублей, чашка великолепного, сваренного в джезве на песке кофе – от 30 рублей. В общем, Ереван стоит того, чтобы в гордом одиночестве перемещаться между маленькими домашними ресторанчиками и кофейнями. Но есть одно «но» — почувствовать себя по-настоящему одиноким вам не дадут: куда бы вы ни пришли, о вас будут заботиться, как родные бабушки».

Помимо Еревана, в список вошли Прага, Марсель, Израиль, Нью-Йорк, Барселона и Стамбул.

Ереван входит в топ-5 самых популярных городов СНГ у российских туристов на 8 Марта.В России будет четыре праздничных выходных дня подряд с 8 по 11 марта 2018 года. Минск, Астана, Баку, Ереван и Брест входят в первую пятерку городов СНГ у российских туристов для путешествий на праздничные мартовские выходные.

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Teleprogramma.pro. 7 лучших маршрутов для путешествия в одиночку
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