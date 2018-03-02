Опрос: Фигуристка Медведева вызвала наибольшее восхищение у жителей РФ во время Олимпиады
2 марта 2018 - 15:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Российская фигуристка армянского происхождения Евгения Медведева (Бабасян) вызвала наибольшее восхищение со стороны жителей России во время Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Медведева набрала 37% голосов респондентов. Более 33% россиян испытали гордость от победы российских хоккеистов на Олимпиаде, обыгравших в финале сборную Германии (4:3). Также жители РФ восхищались выступлениями фигуристки Алины Загитовой (27%), выигравшей золото и серебро в Пхенчхане и лыжником Александром Большуновым (8%), который завоевал три серебра и одну бронзу, пишет ТАСС.
На Играх-2018, которые проходили с 9 по 25 февраля, 18-летняя Медведева завоевала два серебра (одиночное катание и командные соревнования).
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Микаелян с результатом 39:01.4 занял 83-е место. Олимпийским чемпионом стал швейцарец Дарья Колонья (33:43.9)
Катя после выступления была в хорошем настроении и посчитала свой результат удовлетворительным
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