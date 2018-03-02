Опрос: Фигуристка Медведева вызвала наибольшее восхищение у жителей РФ во время Олимпиады

PanARMENIAN.Net - Российская фигуристка армянского происхождения Евгения Медведева (Бабасян) вызвала наибольшее восхищение со стороны жителей России во время Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Медведева набрала 37% голосов респондентов. Более 33% россиян испытали гордость от победы российских хоккеистов на Олимпиаде, обыгравших в финале сборную Германии (4:3). Также жители РФ восхищались выступлениями фигуристки Алины Загитовой (27%), выигравшей золото и серебро в Пхенчхане и лыжником Александром Большуновым (8%), который завоевал три серебра и одну бронзу, пишет ТАСС.

На Играх-2018, которые проходили с 9 по 25 февраля, 18-летняя Медведева завоевала два серебра (одиночное катание и командные соревнования).