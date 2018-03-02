В Армении началось производство бастурмы из страусятины

PanARMENIAN.Net - В Армении развивается разведение страусов, а в конце 2017 года началось производство мясных продуктов из страусятины. Так, сейчас из мяса страуса производится бастурма, суджук, гавурма и поставляется в местные супермаркеты.Об этом рассказали министру сельского хозяйства Республики Армения Игнатию Аракеляну в занимающемся разведением страусов фермерском хозяйстве общины Пшатаван Армавирской области.

1 марта министр посетил с рабочим визитом Армавирскую область, где процветает нетрадиционное сельское хозяйство.

Ферма была основана в 2008 году, страусы был импортирован из соседнего Ирана, в настоящее время здесь растят400 страусов, которые уже адаптировались к местному климату.

По словам главного ветеринара фермы Армена Саркисяна, они планируют расширить свою деятельность, будут производить джерки, а также обрабатывать кожу и перья.

Возможно, что российские потребители также получат возможность попробовать вкус армянского страусиного мяса в ближайшее время.