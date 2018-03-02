Мухтарлы: Мой арест был согласован между Азербайджаном и Грузией

PanARMENIAN.Net - B Баку продолжилось заседание по делу оппозиционного азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы. На предварительном заседании суда было принято решение о рассмотрении жалобы с проведением частичного судебного следствия.

2 марта с показаниями в суде выступил сам Мухтарлы. Он вновь заявил о своем похищении в Тбилиси. Мухтарлы отметил, что это было заранее согласовано между властями Азербайджана и Грузии, пишет Contact.az.

Баку убедил Тбилиси, что «это мелкий вопрос», однако его похищение вызвало большой скандал, и Грузия столкнулась с международным давлением, а президент страны дважды вынужден был выступить с заявлением.

Мухтарлы считает, что его арест был напрямую санкционирован президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым из-за журналистских расследований коррупции правящей элиты.

На заседании должен был быть заслушан признанный потерпевшим Гафур Мамедов, которого Мухтарлы якобы ударил при незаконном переходе границы, однако тот не явился в суд. Поэтому заседание было отложено на 14 марта.

Афган Мухтарлы был похищен грузинскими полицейскими 29 мая 2017 года в центре Тбилиси и переправлен через границу Азербайджана. На следующий день он был арестован по обвинению в контрабанде 10 тысяч евро, оказании сопротивления пограничнику и незаконном переходе границы.

B январе 2018 года он был осужден на 6 лет лишения свободы. Международные и местные правозащитники признали его политзаключенным.