Мухтарлы: Мой арест был согласован между Азербайджаном и Грузией
2 марта 2018 - 17:59 AMT
PanARMENIAN.Net - B Баку продолжилось заседание по делу оппозиционного азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы. На предварительном заседании суда было принято решение о рассмотрении жалобы с проведением частичного судебного следствия.
2 марта с показаниями в суде выступил сам Мухтарлы. Он вновь заявил о своем похищении в Тбилиси. Мухтарлы отметил, что это было заранее согласовано между властями Азербайджана и Грузии, пишет Contact.az.
Баку убедил Тбилиси, что «это мелкий вопрос», однако его похищение вызвало большой скандал, и Грузия столкнулась с международным давлением, а президент страны дважды вынужден был выступить с заявлением.
Мухтарлы считает, что его арест был напрямую санкционирован президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым из-за журналистских расследований коррупции правящей элиты.
На заседании должен был быть заслушан признанный потерпевшим Гафур Мамедов, которого Мухтарлы якобы ударил при незаконном переходе границы, однако тот не явился в суд. Поэтому заседание было отложено на 14 марта.
Афган Мухтарлы был похищен грузинскими полицейскими 29 мая 2017 года в центре Тбилиси и переправлен через границу Азербайджана. На следующий день он был арестован по обвинению в контрабанде 10 тысяч евро, оказании сопротивления пограничнику и незаконном переходе границы.
B январе 2018 года он был осужден на 6 лет лишения свободы. Международные и местные правозащитники признали его политзаключенным.
Самое значимое
«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой
По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
BBC снимет сериал по книжной серии Терри Пратчетта О проекте пока известно мало. BBC надеется привлечь к нему партнеров из других стран и создать крупное совместное производство
МИД РФ: Отношения России с Арменией носят исторический характер Она ответила на вопрос о том, как Россия намерена выстраивать отношения с новым президентом Армении Арменом Саркисяном, избранным 2 марта
Путин поздравил Саркисяна по случаю избрания президентом Армении Путин выразил уверенность, что деятельность Саркисяна на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему развитию российско-армянских союзнических отношений
Завен Андриасян разделил 2-3 места на турнире по молниеносным шахматам на «Аэрофлот Опен» Армянский гроссмейстер набрал 14 очков из 18 возможных и разделил 2-3 места с Хикару Накамурой