Nokia представила спасающую жизнь «умную» куртку
3 марта 2018 - 17:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Финская компания Nokia представила «умную» куртку во время выставки Mobile World Congress 2018 в Барселоне. Куртка может спасти жизнь своего хозяина.
Устройство под названием CHASE LifeTech FR было создано Nokia совместно с южнокорейским брендом модной одежды Kolon и разработчиком программного обеспечения из Чехии GINA. Финская компания презентует CHASE LifeTech FR как гаджет «первой помощи» для обеспечения безопасности и поддержания различных показателей организма в норме, пишет Engadget.
На рукавах и вороте куртки располагаются датчики, которые отслеживают частоту сердечных сокращений, температуру, местоположение, двигательную активность. При необходимости можно отрегулировать их работу и включить лишь необходимые.
Информация, собранная CHASE LifeTech FR, передается в специальную базу, где данные обрабатываются в режиме реального времени. В случае отображения каких-либо аномальных показателей оборудование немедленно отреагирует.
«Умная» куртка будет полезна сотрудникам службы спасения, полицейским и представителям других профессий, сопряженных с риском для жизни. В ближайшие год-полтора производители планируют создать и потребительскую версию.
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