// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Всемирно известная джазовая певица Татевик Оганесян даст концерт в Москве

Всемирно известная джазовая певица Татевик Оганесян даст концерт в Москве
5 марта 2018 - 13:12 AMT

PanARMENIAN.Net - Всемирно известная джазовая певица армянского происхождения Татевик Оганесян выступит с концертом в Москве. Об этом говорится на сайте Джазового агентства «Эссе».

Концерт состоится 2 июня в Московском Международном Доме Музыки. За последние 15 лет — это второй большой концерт певицы в Москве.

В программе, которую Оганесян представит со своей нью-йоркской командой, прозвучат джазовые стандарты великих композиторов: Гершвина, Жобима, Эллингтона, Роджерса, а также народные армянские мелодии Комитаса в авторских аранжировках вокалистки. Состав ансамбля: Татевик Оганесян – вокал, Боб Албанезе – рояль, Джо Фитцджеральд – контрабас, Дэвид Мид – ударные.

«Элла из Еревана» или «Леди Джаз Советского союза» - так, и не иначе, называли Татевик Оганесян, стремительно взлетевшую на джазовую сцену тогда еще Советского союза в конце 1980-х. Ее появление стало впечатляющим не только для музыкантов и зрителей Советского союза: вскоре ее второй родиной стала родина джаза – США, где, по словам Оганесян, «быть джазовым музыкантом – уже вызов». Однако Татевик вызов и приняла, и доказала – быть звездой на родине джаза для нее задача с успехом выполнимая.

С тех пор она разделяла одну сцену с гигантами мирового джаза – Майлзом Дэвисом, Рэем Чарльзом, Оскаром Питерсоном, Бетти Картер и Кармен Макрай. Джазовая критика была покорена ее чувствительным, филигранным подходом к джазовой импровизации, а мировая аудитория была загипнотизирована деликатным и точным воспроизведением самого духа песен Эллингтона, Гершвина, Паркера, Жобима и других.

Совершенно уникальным свойством Оганесян стало сохранение и мастерское использование армянской музыкальной культуры в своих песнях и выступлениях. В альбоме Listen To My Heart, записанном на лейбле Sony Classical под руководством легендарного продюсера Джорджа Авакяна, Татевик создает джазовые версии армянской народной музыки.

 Самое значимое
Тигран Амасян номинирован на престижную премию ECHO Jazz AwardsТигран Амасян номинирован на престижную премию ECHO Jazz Awards
Победителей назовут 12 марта, а торжественная церемония награждения ECHO Jazz Awards 2018 пройдет 31 мая в в Гамбурге
Севак Ханагян представит Армению на «Евровидении-2018»Севак Ханагян представит Армению на «Евровидении-2018»
Он получил 12 баллов как со стороны проекта «К Евровидению», так и со стороны зрителей
Кардашьян распродает часть своего гардероба в благотворительных целяхКардашьян распродает часть своего гардероба в благотворительных целях
Одежду и аксессуары, которые не впишутся в ее новый гардероб, звезда собирается продать в благотворительных целях на eBay совместно с агентством Auction Cause
Предотвративший теракт в парижском поезде армянин сыграл самого себя в фильме ИствудаПредотвративший теракт в парижском поезде армянин сыграл самого себя в фильме Иствуда
Согласно источнику, в фильме также появилась жена Мугаляна Изабель Ризачер Мугалян, которая также была в поезде в тот день
Partner news
 Статьи
Запоздалая слава

Кто такой Монатик и почему его ереванский концерт не состоится

 Самое читаемое в разделе
Кинокритики назвали лучший фильм из вселенной Гарри Поттера
Названы самые недооцененные фильмы 2017 года
Кристиан Бэйл - в списке переоцененных актеров 2017 года за роль в фильме про Геноцид армян
«Конец «Игры престолов»: Санса из сериала рассказала о заключительном сезоне
Главная
Все новости
Обзор: Культура
Другие новости раздела
 Последние новости
Мэр Лиона в Ереване почтил память жертв Геноцида армян Мэр Лиона возложил цветы к Вечному огню, посадил дерево на аллее, посетил Музей-институт Геноцида армян, в книге которого оставил запись
Глава МИД Азербайджана: Ереван и Баку продолжат переговоры после выборов По его словам, в настоящее время обсуждается вопрос о времени и месте продолжения переговорного процесса по разрешению нагорно-карабахского конфликта
Граждане Австралии, Новой Зеландии, Сингапура и Южной Кореи смогут приезжать в Армению без виз Одностороннее упразднение визового режима в отношении граждан этих стран создаст более благоприятные условия для развития двусторонних экономических связей и туризма
Маркос Пиззелли забил гол в составе «Актобе» Автором гола стал полузащитник сборной Армении Маркос Пиззелли, который в составе «Актобе» реализовал 11-метровый