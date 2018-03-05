Всемирно известная джазовая певица Татевик Оганесян даст концерт в Москве
5 марта 2018 - 13:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Всемирно известная джазовая певица армянского происхождения Татевик Оганесян выступит с концертом в Москве. Об этом говорится на сайте Джазового агентства «Эссе».
Концерт состоится 2 июня в Московском Международном Доме Музыки. За последние 15 лет — это второй большой концерт певицы в Москве.
В программе, которую Оганесян представит со своей нью-йоркской командой, прозвучат джазовые стандарты великих композиторов: Гершвина, Жобима, Эллингтона, Роджерса, а также народные армянские мелодии Комитаса в авторских аранжировках вокалистки. Состав ансамбля: Татевик Оганесян – вокал, Боб Албанезе – рояль, Джо Фитцджеральд – контрабас, Дэвид Мид – ударные.
«Элла из Еревана» или «Леди Джаз Советского союза» - так, и не иначе, называли Татевик Оганесян, стремительно взлетевшую на джазовую сцену тогда еще Советского союза в конце 1980-х. Ее появление стало впечатляющим не только для музыкантов и зрителей Советского союза: вскоре ее второй родиной стала родина джаза – США, где, по словам Оганесян, «быть джазовым музыкантом – уже вызов». Однако Татевик вызов и приняла, и доказала – быть звездой на родине джаза для нее задача с успехом выполнимая.
С тех пор она разделяла одну сцену с гигантами мирового джаза – Майлзом Дэвисом, Рэем Чарльзом, Оскаром Питерсоном, Бетти Картер и Кармен Макрай. Джазовая критика была покорена ее чувствительным, филигранным подходом к джазовой импровизации, а мировая аудитория была загипнотизирована деликатным и точным воспроизведением самого духа песен Эллингтона, Гершвина, Паркера, Жобима и других.
Совершенно уникальным свойством Оганесян стало сохранение и мастерское использование армянской музыкальной культуры в своих песнях и выступлениях. В альбоме Listen To My Heart, записанном на лейбле Sony Classical под руководством легендарного продюсера Джорджа Авакяна, Татевик создает джазовые версии армянской народной музыки.
Самое значимое
Победителей назовут 12 марта, а торжественная церемония награждения ECHO Jazz Awards 2018 пройдет 31 мая в в Гамбурге
Он получил 12 баллов как со стороны проекта «К Евровидению», так и со стороны зрителей
Одежду и аксессуары, которые не впишутся в ее новый гардероб, звезда собирается продать в благотворительных целях на eBay совместно с агентством Auction Cause
Согласно источнику, в фильме также появилась жена Мугаляна Изабель Ризачер Мугалян, которая также была в поезде в тот день
Partner news
Последние новости
Мэр Лиона в Ереване почтил память жертв Геноцида армян Мэр Лиона возложил цветы к Вечному огню, посадил дерево на аллее, посетил Музей-институт Геноцида армян, в книге которого оставил запись
Глава МИД Азербайджана: Ереван и Баку продолжат переговоры после выборов По его словам, в настоящее время обсуждается вопрос о времени и месте продолжения переговорного процесса по разрешению нагорно-карабахского конфликта
Граждане Австралии, Новой Зеландии, Сингапура и Южной Кореи смогут приезжать в Армению без виз Одностороннее упразднение визового режима в отношении граждан этих стран создаст более благоприятные условия для развития двусторонних экономических связей и туризма
Маркос Пиззелли забил гол в составе «Актобе» Автором гола стал полузащитник сборной Армении Маркос Пиззелли, который в составе «Актобе» реализовал 11-метровый