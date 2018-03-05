Амасян даст сольный концерт в Петербурге

PanARMENIAN.Net - Армянский пианист, композитор, звезда современного джаза Тигран Амасян в даст сольный концерт в Санкт-Петербурге. Об презентует свой новый альбом For Gyumri.

3 мая в концертном зале у Финляндского прозвучит музыкальное подношение малой родине музыканта, городу Гюмри в Армении, пишет Jazzpeople.ru.

Музыкант с мировым именем Тигран Амасян посвятил свой новый EP воспоминаниям детства и армянскому городу Гюмри. По словам Тиграна, новый релиз – это продолжение альбома An Ancient Observer, который музыкант представил в Петербурге весной в 2017 году.

Презентация альбома прошла в Академической Капелле. На альбомах записаны песни-наблюдения за собой и окружающей действительностью, воспоминания детства, которые определяют весь путь человек, как считает пианист.

Тигран Амасян является победителем многочисленных конкурсов пианистов и композиторов. Альбом For Gyumri вышел 16 февраля 2018. В композициях ярко выступают 2 страсти музыканта – народная музыка Армении и американский джаз.

В январе Тигран представил новый клип на композицию Rays of Light, который за 1 неделю набрал более 11 тысяч просмотров на YouTube.

Тигран обучался музыке с 3-летнего возраста, в школьные годы уже активно выступал со взрослыми музыкантами. Затем последовали многочисленные победы на конкурсах: конкурс пианистов имени Телониуса Монка (США), конкурс джазовых пианистов в Montreux (Швейцария), первый приз на конкурсе Jazz a Juan Revelations (Франция), первый приз на конкурсе джазовых пианистов в Монако. Но Тигран получил известность не только как пианист-исполнитель, его композиторский талант оценен критиками и публикой. В 2013 году Тигран Амасян выиграл конкурс современных композиторов Vilcek Prize. Был признан лучшим аранжировщиком года, по версии Echo Jazz Awards в 2016-м.

Дебютный альбом Тигран выпустил в 2011 году, и он сразу побил рекорды продаж. За него музыкант награжден Victoires de la musique – аналог «Грэмми» во Франции.