В Армении есть труднопроходимые дороги: Ларс открыт
6 марта 2018 - 10:51 AMT
PanARMENIAN.Net - 6 марта, по состоянию на 10:00, на территории Армении есть труднопроходимые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.
Варденяцский перевал закрыт для грузовиков, труднопроходима автодорога Сотк-Карвачар.
МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.
Согласно полученным данным из агенства ЧС МВД Грузии и из департамента ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств. Со стороны России столпились 140 автомобилей.
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