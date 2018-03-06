Гюмри - в топ-3 доступных направлений для россиян на майские праздники
6 марта 2018 - 12:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Второй по величине армянской город Гюмри вошел в топ-3 доступных направлений для россиян на майские праздники. АиФ.ru вместе с сервисами для путешествий Skyscanner и Biletix выбрал интересные и бюджетные направления для отдыха туристов из РФ на первых и вторых майских выходных.
«Еще одно безвизовое (и недорогое!) направление — Армения с ее знаменитыми шашлыками, лавашом и коньяком. Гюмри — второй по величине город республики, находится он недалеко от границы с Турцией»,- пишет издание.
Отмечается, что стоимость авиабилетов в этом направлении начинается от 11.000 рублей, а виза для граждан РФ не нужна. Двухместный номер в отеле категории «три звезды» обойдется от 1700 рублей за сутки.
«Из обязательных мест, которые стоит посетить в Гюмри, отмечу городской рынок с армянскими вкусностями, площадь Свободы со зданием мэрии, которое красиво подсвечивается вечером, вернисаж на бульваре Рыжкова в квартале «Россия», аллею хачкаров («камней-крестов»), а также Театральную площадь с необычным памятником знаменитому уроженцу Гюмри: актеру Фрунзе Мкртчяну», — сказал менеджер по развитию Skyscanner в России Дмитрий Хаванский.
Отмечается, что если задержаться в Армении, продлив майские каникулы на пару дней, то из Гюмри за два с половиной часа можно доехать до озера Севан. Это самое большое на Кавказе высокогорное озеро. Там можно попробовать блюда из сига.
Первое и второе места в списке занимают Минск и Кишинев, в список доступных направлений вошли также Кельн и Вильнюс.
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