Лидеры КНДР и Южной Кореи проведут первую с 2000 года встречу на высшем уровне

PanARMENIAN.Net - Лидеры КНДР и Республики Корея Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились до конца апреля провести совместный саммит. Об этом сообщил 6 марта в Сеуле глава Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён.

Эта встреча на высшем уровне станет первым подобным мероприятием с 2000 года и состоится в погранпункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи, пишет Deutsche Welle.

Сеул и Пхеньян также договорились установить канал связи между двумя лидерами для проведения консультаций и снижения военной напряженности. Кроме того, Северная Корея подтвердила приверженность диалогу, пообещав на его время отказаться от ядерных и ракетных испытаний.

5 марта южнокорейская делегация посетила Пхеньян с двухдневным визитом, в ходе которого у нее состоялась встреча с северокорейским лидером.Южнокорейская делегация во главе с руководителем Национальной разведывательной службы и советником президента передала Ким Чен Ыну письмо от президента Мун Чжэ Ина. В сообщении северокорейского агентства ЦТАК указано, что стороны «обменялись мнениями» по поводу активизации двухстороннего диалога между друг другом.