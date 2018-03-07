Almazian Symphony выпустил клип на кавер-версию легендарной песни Seven Nation Army (видео)
7 марта 2018 - 18:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Оркестр Almazian Symphony выпустил новый клип для своей кавер-версии известной песни Seven Nation Army группы White Stripes. Это первая и единственная версия, исполненная в жанре классический кроссовер (classical crossover).
Seven Nation Army - один из треков дебютного альбома оркестра Pop Symphony на лейбле Sony Music Entertainment в партнерстве с Национальным ТВ Франции. Almazian Symphony посвятил этот клип полузащитнику сборной Армении и «Арсенала» Генриху Мхитаряну, а также всем футбольным фанатам.
В 2004 году Seven Nation Army получила премию «Грэмми» в категории «Лучшая рок песня». Широкую популярность этот хит приобрел в качестве неофициального гимна футбольных болельщиков во всем мире.
«Идея сделать аранжировку принадлежит известному продюсеру и моему партнеру Марку Ди Доменико. Послушав песню в оригинале, я отказался делать запись, просто потому что совершенно не представлял, как это будет звучать в итоге, какая роль у соло скрипки и оркестра»,- рассказал PanARMENIAN.Net основатель оркестра, скрипач Хачатур Алмазян.
«Несмотря на то, что у нас с Марком был негласный договор - если мне что-либо не нравится, мы забываем об этом, - он настоял и попросил хотя бы попробовать. В итоге это мой любимый трек из нашего альбома»,- отметил музыкант.
По его словам, аранжировку сделали звезды французского шоу-бизнеса Квентин Башле и Жак Эрар.
«У меня было несколько бесед с продюсером легендарной и очень мною любимой группы Apocalyptica. Он признался, что ребята сами хотели сделать кавер на эту песню, но после прослушивания нашей записи отказались от этой идеи, настолько им понравилась наша аранжировка»,- добавил Алмазян.
ОркестрAlmazian Symphony - исключительно женский коллектив, он состоит из 25 артисток из Сербии, Канады, России, Бельгии, США, Нидерландов, Казахстана, Белоруссии и других стран.Проект - детище скрипача Хачатура Алмазяна и сербской виолончелистки Тамары Савич.
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