МИД РФ об аннулировании Цюрихских протоколов: Мы за нормализацию армяно-турецких отношений
7 марта 2018 - 17:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга 7 марта ответила на вопрос, как оценивает Москва действия Еревана и Анкары в контексте аннулирования армяно-турецких протоколов. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
1 марта президент Армении Серж Саргсян объявил об аннулировании Цюрихских протоколов на заседании Совета национальной безопасности в президентском дворце РА.
По словам Захаровой, Россия всегда была за нормализацию армяно-турецких отношений.
«Мы давали оценку непосредственно этому договору, так как российская делегация, как вы помните, находилась в Цюрихе и принимала активное участие. Оценки все были даны, и наше отношение остается актуальным. Мы исходим из важности нормализации отношений между этими странами – в интересах этих же двух стран. Со своей стороны всегда делали все для достижения именно этой цели», – сказала Захарова.
Армяно-турецкие протоколы были подписаны 10 октября 2009 года в Цюрихе.
Самое значимое
Неизвестные нарисовали на постаменте композиции свастику
Церковные иерархи протестуют против «систематической кампании против церквей и христианской общины в Святой земле»
Парламентарии Нидерландов также решили, что член кабинета министров 24 апреля 2018 года, а затем каждые пять лет будет присутствовать на памятных мероприятиях в Ереване.
Ожидается, что признание Геноцида армян приведет к ухудшению отношений между Нидерландами и Турцией
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Almazian Symphony выпустил клип на кавер-версию легендарной песни Seven Nation Army (видео) Almazian Symphony посвятил этот клип полузащитнику сборной Армении и «Арсенала» Генриху Мхитаряну, а также всем футбольным фанатам
В Петербурге мигрантам продавали паспорта вымышленной страны По ее словам, от имени этого учреждения злоумышленники изготавливали паспорта граждан вымышленного государства и поддельные водительские удостоверения
По образам легендарных женщин создали серию Barbie Среди них — художница Фрида Кало, летчица Амелия Эрхарт, режиссер Пэтти Дженкинс, футболистка Сара Гама, боксер Никола Адамс
Украденную картину Врубеля представят на выставке в Армении «Демон и Ангел с душой Тамары» из Музея русского искусства (коллекция профессора А.Абрамяна) – финальный сюжетный лист этого цикла