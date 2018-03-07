МИД РФ об аннулировании Цюрихских протоколов: Мы за нормализацию армяно-турецких отношений

PanARMENIAN.Net - Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга 7 марта ответила на вопрос, как оценивает Москва действия Еревана и Анкары в контексте аннулирования армяно-турецких протоколов. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

1 марта президент Армении Серж Саргсян объявил об аннулировании Цюрихских протоколов на заседании Совета национальной безопасности в президентском дворце РА.

По словам Захаровой, Россия всегда была за нормализацию армяно-турецких отношений.

«Мы давали оценку непосредственно этому договору, так как российская делегация, как вы помните, находилась в Цюрихе и принимала активное участие. Оценки все были даны, и наше отношение остается актуальным. Мы исходим из важности нормализации отношений между этими странами – в интересах этих же двух стран. Со своей стороны всегда делали все для достижения именно этой цели», – сказала Захарова.

Армяно-турецкие протоколы были подписаны 10 октября 2009 года в Цюрихе.