Серена Уильямс победила в первом матче после рождения ребенка
9 марта 2018 - 13:08 AMT
PanARMENIAN.Net - На стартовавшем турнире в Индиан-Уэллсе в матче первого круга всемирно известная теннисистка Серена Уильямс победила Зарину Дияс из Казахстана, занимающую 53-е место в рейтинге WTA, со счетом 7:5, 6:3.
Для легендарной американки эта встреча стала первой официальной в одиночном разряде после рождения ребенка от предпринимателя армянского происхождения Алексиса Оганяна, пишет Championat.com.
Предыдущий матч Серена Уильямс провела 28 января 2017 года в финале Ausralian Open, где обыграла свою сестру Винус Уильямс (6:4, 6:4).
Во втором круге соперницей 36-летней теннисистки станет нидерландка Кики Бертенс, которая занимает 29-е место в рейтинге WTA.
Самое значимое
В 2017 году Мовсисян лишился места в стартовом составе и выразил недовольство главному тренеру команды Майку Петке из-за отсутствия игрового времени
«Если Мхитарян наберет оптимальную форму, люди удивятся, насколько он хорош»,- сказал Хаманн
В финале турнира в Марселе девятый сеяный Хачанов в трех сетах обыграл третью ракетку соревнований француза Люка Пуи со счетом 7:5, 3:6, 7:5
Микаелян с результатом 39:01.4 занял 83-е место. Олимпийским чемпионом стал швейцарец Дарья Колонья (33:43.9)
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Пентагон: США могут уничтожить Россию с помощью подлодок Генерал уверен, что помимо массированной атаки на Соединенные Штаты, Россия не сможет сделать ничего, на что Вашингтон не мог бы ответить
Эрдоган: ВС Турции могут начать наступление на Африн в любой момент «Город Африн окружен, мы можем войти в город в любой момент», - сказал он
Азербайджан и Грузия подписали план двустороннего военного сотрудничества В ходе встречи министры обороны обсудили вопросы сотрудничества между руководимыми им структурами в сфере верификации и контроля над вооружением
Саргсян в Берлине примет участие в торжественной церемонии открытия Турнира претендентов Саргсян будет присутствовать на торжественной церемонии открытия Турнира претендентов, который пройдет в Берлине с 10 по 28 марта