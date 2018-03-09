Серена Уильямс победила в первом матче после рождения ребенка

PanARMENIAN.Net - На стартовавшем турнире в Индиан-Уэллсе в матче первого круга всемирно известная теннисистка Серена Уильямс победила Зарину Дияс из Казахстана, занимающую 53-е место в рейтинге WTA, со счетом 7:5, 6:3.

Для легендарной американки эта встреча стала первой официальной в одиночном разряде после рождения ребенка от предпринимателя армянского происхождения Алексиса Оганяна, пишет Championat.com.

Предыдущий матч Серена Уильямс провела 28 января 2017 года в финале Ausralian Open, где обыграла свою сестру Винус Уильямс (6:4, 6:4).

Во втором круге соперницей 36-летней теннисистки станет нидерландка Кики Бертенс, которая занимает 29-е место в рейтинге WTA.