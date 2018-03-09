Мхитарян - лучшй игрок матча «Арсенал» - «Милан»
9 марта 2018 - 14:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Арсенала» Генрих Мхитарян признан лучшим футболистом первого матча 1/8 финала Лиги Европы между лондонским клубом и итальянским «Миланом» по версии портала Whoscored.com.
Рейтинг Мхитаряна составил 9,1 из возможных 10 баллов.
На втором месте расположился Аарон Рамзи с показателем 7,9, на третьем - Лоран Косельни с таким же показателем.
Матч «Арсенал»-«Милан» состоялся 8 марта. Мхитарян на 15 минуте открыл счет, забив гол с подачи Месута Озила.
Ранее Мхитарян был признан лучшим игроком «Арсенала» за февраль.
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