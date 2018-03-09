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Как Трамп оставил свой номер понравившейся армянке, а она ему не позвонила

Как Трамп оставил свой номер понравившейся армянке, а она ему не позвонила
9 марта 2018 - 17:15 AMT

PanARMENIAN.Net - В свет вышла новая книга под названием «Русская рулетка: История войны Путина с Америкой и избрания Дональда Трампа», которая проливает свет на некоторые аспекты жизни президента США.

Так, в книге описывается эпизод проведения Трампом конкурса «Мисс Вселенная-2013» в Москве. На вечеринке после мероприятия вниманиетогдашнего бизнесмена и будущего президента привлекла 26-летняя актриса армянского происхождения Эдита Шаумян, которая находилась вVIP-зоне для гостей, пишет Yahoo News.

Трамп подошел к девушке и, указав на вступающего артиста Тимати, спросил, является ли она его подругой, на что Эдита дала отрицательный ответ.

«Ваши глаза, ваши глаза. Давайте поедем вместе в Америку»,- предложил Трамп, на что девушка ответила: «Нет, нет, нет. Я армянка. Мы очень строги. Сначала вам нужно встретиться с моей мамой».

В этот момент к Трампу подошла желающая сфотографироваться с ним женщина, он схвати Эдиту за руку, не давая ей уйти. После этого армянка сделала с ним несколько селфи, которые впоследствии опубликовала. Но продолжения у этой истории не было. Трамп потом через кого-то передал актрисе свою визитку, однако она так и не позвонила.

Авторами книги являются Матер Джонс, Майкл Искоф и Дэвид Корн.

Ссылки по теме:
Yahoo News. Miss Universe in Moscow: How Trump's beauty contest spawned a business deal with Russians and a bond with Putin
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