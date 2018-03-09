Депутат парламента Грузии осудил сумгаитские погромы
9 марта 2018 - 14:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Депутат парламента Грузии от партии «Грузинская мечта» Руслан Погосян в связи с 30-й годовщиной массовой резни армянского населения Сумгаита выступил в парламенте Грузии с осуждающим заявлением. Об этом сообщает посольство Армении в Грузии.
«Развал Советского Союза повлек ряд трагических событий. Произошли кровавые этнические конфликты, погибло много людей. В этом году мы отмечаем 30-летие трагических событий в Сумгаите. Именно сумгаитская трагедия стала первым массовым кровопролитием мирного населения в период распада СССР»,- заявил он.
По словам Погосяна, история сумгаитской трагедии, в первую очередь, ухудшила отношения между армянским и азербайджанским народами, которые, к сожалению, и сегодня далеки от желаемого мира.
«С сожалением хочу вспомнить тех мирных жителей, которые погибли под развалинами СССР, и желаю, чтобы сумгаитское кровопролитие нигде и никогда не повторилось»,- отметил депутат.
2 марта, по инициативе Министерства иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), в Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) в Европе в качестве официального документа было распространено заявление Национального Собрания Республики Арцах в связи с 30-й годовщиной массовой резни армянского населения города Сумгаита.
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