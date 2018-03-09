СМИ: Буффон решил завершить карьеру по окончании сезона

PanARMENIAN.Net - Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон не планирует продолжать карьеру после завершения нынешнего сезона.

Голкипер принял окончательное решение закончить карьеру, пишет Championat.com со ссылкой на Corriere della Sera.

Ранее в СМИ сообщалось, что 40-летний игрок может провести еще один сезон, а сам Буффон заявлял, что готов вернуться в сборную Италии в случае вызова.

В конце 2017 года Буффон объявил о завершении карьеры в сборной Италии после проигранного стыкового раунда команде Швеции. В этом сезоне вратарь провёл в Серии А 13 матчей, в которых пропустил девять мячей.