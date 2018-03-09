34 шахматиста представят Армению на личном мужском ЧЕ
9 марта 2018 - 17:22 AMT
PanARMENIAN.Net - С 16 по 29 марта в Батуми пройдет личный мужской чемпионат Европы по шахматам.
Армению на турнире представят 34 шахматиста, в том числе члены национальной мужской сборной Габриел Саркисян, Грант Мелкумян и Айк Мартиросян.
На чемпионате Европы также сыграет лидер сборной Армении Элина Даниелян, сообщает пресс-служба НОКА.
В первенстве континента по предварительным данным примут участие 318 шахматистов, в том числе 138 гроссмейстеров.
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