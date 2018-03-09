Азербайджан и Грузия подписали план двустороннего военного сотрудничества
9 марта 2018 - 17:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Министерства обороны Азербайджана и Грузии подписали план двустороннего сотрудничества на 2018 год. Это произовло в ходе встречи министра обороны Азербайджана Закира Гасанова с делегацией, возглавляемой министром обороны Грузии Леваном Изориа.
Отмечая, что военное сотрудничество двух стран осуществляется посредством обеспечения безопасности региональных экономических проектов, программ, реализуемых как на двусторонней основе, так и в рамках НАТО, а также в формате военных структур Азербайджан-Турция-Грузия, Гасанов подчеркнул важность расширения сфер деятельности данного сотрудничества, пишет Haqqin.az.
В ходе встречи министры обороны обсудили вопросы сотрудничества между руководимыми им структурами в сфере верификации и контроля над вооружением. Стороны также обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной, военно-медицинских сферах, проведении совместных военных учений, организации рабочих встреч и вопросах, представляющих взаимный интерес.
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