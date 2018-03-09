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Эрдоган: ВС Турции могут начать наступление на Африн в любой момент

Эрдоган: ВС Турции могут начать наступление на Африн в любой момент
9 марта 2018 - 17:53 AMT

PanARMENIAN.Net - Вооруженные силы Турции в рамках операции «Оливковая ветвь» на севере Сирии могут в любой момент начать наступление на город Африн. Об этом сообщил в Анкаре турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления.

«Город Африн окружен, мы можем войти в город в любой момент», - сказал он, пишет ТАСС.

Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции «Оливковая ветвь» против отрядов «Сил народной самообороны» (являются частью «Сил демократической Сирии», костяк которых составляют курдские формирования) и курдской партии «Демократический союз» в Африне, где проживают порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими.

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Tass.ru. Эрдоган заявил, что ВС Турции могут начать наступление на Африн в любой момент
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