Эрдоган: ВС Турции могут начать наступление на Африн в любой момент

PanARMENIAN.Net - Вооруженные силы Турции в рамках операции «Оливковая ветвь» на севере Сирии могут в любой момент начать наступление на город Африн. Об этом сообщил в Анкаре турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления.

«Город Африн окружен, мы можем войти в город в любой момент», - сказал он, пишет ТАСС.

Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции «Оливковая ветвь» против отрядов «Сил народной самообороны» (являются частью «Сил демократической Сирии», костяк которых составляют курдские формирования) и курдской партии «Демократический союз» в Африне, где проживают порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими.