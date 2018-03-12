Мхитарян признан лучшим игроком матча «Арсенал» - «Уотфорд»

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Арсенала» Генрих Мхитарян признан лучшим футболистом матча 30-го тура АПЛ между лондонским клубом и «Уотфордом». Армянин признан игроком матча как со стороны фанатов так и по версии портала Whoscored.com.

Матч «Арсенал» - «Уотфорд» состоялся 11 марта и завершился со счетом 3:0. Во втором тайме, на 59-й минуте, Мхитарян сделал голевую передачу, а на 77-й минуте забил мяч в ворота соперника.

Мхитарян и вратарь лондонского клуба Петр Чех получили самую высокую оценку - 8,8.

«Вы знаете, что мы всегда играем для болельщиков, и не имеет значения, смогли ли они приехать сегодня или нет.Мы всегда играем для тех, кто приходит и поддерживает нас»,- сказал 29-летний армянин после матча, благодаря фанатов за поддержку.