ВОЗ: Неизвестная инфекция может стать причиной смерти миллионов
12 марта 2018 - 13:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что существует высокая вероятность новой глобальной эпидемии (пандемии), причиной которой станет пока еще не идентифицированная инфекция, называемая «болезнью Икс».
Исследователи составили список заболеваний, которые могут охватить все человечество. В него были включены вирусные геморрагические лихорадки Ласса, которая распространилась в Нигерии, и Эбола, унесшая в 2014-2015 годах более 11 тысяч жизней. Кроме того, ученые считают чрезвычайно опасными такие инфекции, как лихорадка Марбург, лихорадка Крым-Конго, ближневосточный респираторный синдром, тяжелый острый респираторный синдром и болезнь Зика, пишет Lenta.ru со ссылкой на издание Science Alert.
Врачи также поместили в перечень «болезнь Икс», поскольку считают, что пандемия может быть вызвана пока еще неизвестным заболеванием, которое оказажется таким же смертоносным, как грипп «Испанка». Таким образом, ученые планируют заранее подготовить меры для борьбы с опасной инфекцией и быстро среагировать на любую потенциальную угрозу.
«Испанка» — массовая эпидемия гриппа в 1918-1919 годах. По оценкам ученых, вирусом были заражены 550 миллионов человек, погибли 50-100 миллионов.
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