Турецкие войска подошли к сирийскому Африну на расстояние 1,5 км
12 марта 2018 - 16:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Турецкие войска, участвующие в операции «Оливковая ветвь», находятся в 1,5 километра от сирийского города Африн. Об этом сообщают военные источники.
Отмечается, что войска подошли к Африну с юго-восточного направления на расстояние 1,5 километра, с южного — на 3,5 километра. После того, как подразделения ВС Турции и отряды оппозиционной «Сирийской свободной армии» преодолеют это расстояние, начнется операция по вытеснению из города курдских формирований, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.
Сообщается, что с начала операции в Африне под контроль турецкой армии перешла территория площадью 1100 квадратных километров, на которой расположены пять районных центров, 151 село и 31 стратегическая высота.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики «Сирийской свободной армии». Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии.
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