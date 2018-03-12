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Турецкие войска подошли к сирийскому Африну на расстояние 1,5 км

Турецкие войска подошли к сирийскому Африну на расстояние 1,5 км
12 марта 2018 - 16:13 AMT

PanARMENIAN.Net - Турецкие войска, участвующие в операции «Оливковая ветвь», находятся в 1,5 километра от сирийского города Африн. Об этом сообщают военные источники.

Отмечается, что войска подошли к Африну с юго-восточного направления на расстояние 1,5 километра, с южного — на 3,5 километра. После того, как подразделения ВС Турции и отряды оппозиционной «Сирийской свободной армии» преодолеют это расстояние, начнется операция по вытеснению из города курдских формирований, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.

Сообщается, что с начала операции в Африне под контроль турецкой армии перешла территория площадью 1100 квадратных километров, на которой расположены пять районных центров, 151 село и 31 стратегическая высота.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики «Сирийской свободной армии». Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии.

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Ria.ru. Турецкие войска подошли к Африну на расстояние 1,5 км
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