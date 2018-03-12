В сети ресторанов США белые посетители будут платить за обед больше чернокожих

PanARMENIAN.Net - В Новом Орлеане (США) белым посетителям сети ресторанов предложили платить за обед больше, чем черным.

Шеф-повар Тунде Вей, уроженец Нигерии, объявил, что в его сети заведений этнической кухни Saartj белые посетители будут платить на 18 долларов больше чернокожих вне зависимости от суммы счета, просто по факту своей расовой принадлежности, пишет Lenta.ru со ссылкой на Metro.

Ранее Вей организовал серию обедов для чернокожих посетителей под названием Blackness in America («Чернота в Америке»). К подобной практике шеф-повара подтолкнуло исследование, проведенное в 2013 году. Согласно его результатам, средний доход на домохозяйство у чернокожих семей в Новом Орлеане на 54 процента ниже, чем у белых семей.

Рестораны Saartj названы в честь Саарти Баартман, южноафриканки из племени кой-коин (готтентотов), которую в начале XIX века привезли в Европу и выставляли в паноптикумах и «цирках уродов». У Саарти была стеатопигия (чрезвычайно выпуклые ягодицы из-за подкожных жировых отложений). Девушка умерла в возрасте 26 лет после того, как зрительский интерес к ней угас: она пристрастилась к алкоголю, и ей пришлось заниматься проституцией.