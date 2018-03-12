В сети ресторанов США белые посетители будут платить за обед больше чернокожих
12 марта 2018 - 16:47 AMT
PanARMENIAN.Net - В Новом Орлеане (США) белым посетителям сети ресторанов предложили платить за обед больше, чем черным.
Шеф-повар Тунде Вей, уроженец Нигерии, объявил, что в его сети заведений этнической кухни Saartj белые посетители будут платить на 18 долларов больше чернокожих вне зависимости от суммы счета, просто по факту своей расовой принадлежности, пишет Lenta.ru со ссылкой на Metro.
Ранее Вей организовал серию обедов для чернокожих посетителей под названием Blackness in America («Чернота в Америке»). К подобной практике шеф-повара подтолкнуло исследование, проведенное в 2013 году. Согласно его результатам, средний доход на домохозяйство у чернокожих семей в Новом Орлеане на 54 процента ниже, чем у белых семей.
Рестораны Saartj названы в честь Саарти Баартман, южноафриканки из племени кой-коин (готтентотов), которую в начале XIX века привезли в Европу и выставляли в паноптикумах и «цирках уродов». У Саарти была стеатопигия (чрезвычайно выпуклые ягодицы из-за подкожных жировых отложений). Девушка умерла в возрасте 26 лет после того, как зрительский интерес к ней угас: она пристрастилась к алкоголю, и ей пришлось заниматься проституцией.
Самое значимое
«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой
По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
SIPRI: Армения за 2 года импортировала 6 РСЗО «Смерч» За отчетный период Азербайджан занял 27-е место по объемам импорта вооружения: за два года - на сумму $551 млн
Россия по просьбе Турции ускорит поставку С-400 «Начало выполнения (поставки - ред.) - начало 2020 года», - заявил помощник президента
В Баку арестовали оппозиционных активистов Они получили по 15-20 суток административного ареста
Турецкие войска подошли к сирийскому Африну на расстояние 1,5 км Отмечается, что войска подошли к Африну с юго-восточного направления на расстояние 1,5 километра, с южного — на 3,5 километра