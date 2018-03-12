Скончался Олег Табаков
12 марта 2018 - 17:33 AMT
PanARMENIAN.Net - В Москве скончался народный артист СССР, художественный руководитель МХТ им. Чехова и «Табакерки» Олег Табаков. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
82-летний актер умер в окружении семьи в госпитале, пишет РИА Новости.
О госпитализации Табакова стало известно в конце ноября 2017 года. Позднее в СМИ появлялась информация, что артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, несмотря на улучшение состояния на Новый год.
Табаков известен по картинам «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Несколько дней из жизни Обломова» и «Москва слезам не верит».
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