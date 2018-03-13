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Турция и США будут контролировать выход курдов из сирийского Манбиджа

Турция и США будут контролировать выход курдов из сирийского Манбиджа
13 марта 2018 - 13:29 AMT

PanARMENIAN.Net - Турция и США будут обеспечивать безопасность в сирийском городе Манбидж после того, как его покинут курдские отряды «Сил народной самообороны» (СНС). Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Когда СНС будут выходить из Манбиджа, там будут войска США и Турции. Мы будем контролировать их выход», - заявил он, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

Ранее стало известно, что турецкие войска, участвующие в операции «Оливковая ветвь», находятся в 1,5 километра от сирийского города Африн.Сообщается, что с начала операции в Африне под контроль турецкой армии перешла территория площадью 1100 квадратных километров, на которой расположены пять районных центров, 151 село и 31 стратегическая высота.

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Tass.ru: Турция и США будут контролировать выход курдских бойцов из Манбиджа
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