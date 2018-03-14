Армения инвестировала в Грузии $6,4 млн за 2017 год

PanARMENIAN.Net - Прямые инвестиции Армении в Грузии в 2017 году составили $6,4 млн. Об этом свидетельствуют данные Национальной статистической службы Грузии.

Согласно сообщению, прямые инвестиции Армении увеличились на 49% по сравнению с 2016 годом, когда Армения инвестировала около $4,3 млн в соседнюю страну.

В целом, объем прямых иностранных инвестиций в Грузии в 2017 году составил более 1,86 млрд долларов, что на 16,2% больше показателей 2016 года.

Больше всего в страну инвестирует Азербайджан - $482 в 2017 году. Между тем, в 2016 году эта сумма достигала $558 млн. На втором месте по объему инвестиций в Грузии - Турция ($279 млн), Британия с $250 млн занимает третье место.

В финансовом секторе в 2017 году объем иностранных инвестиций составил 304,3 миллиона долларов, рост 98%, в секторе энергетики – 188,6 миллиона долларов, рост 61%.