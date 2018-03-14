Армения инвестировала в Грузии $6,4 млн за 2017 год
14 марта 2018 - 12:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Прямые инвестиции Армении в Грузии в 2017 году составили $6,4 млн. Об этом свидетельствуют данные Национальной статистической службы Грузии.
Согласно сообщению, прямые инвестиции Армении увеличились на 49% по сравнению с 2016 годом, когда Армения инвестировала около $4,3 млн в соседнюю страну.
В целом, объем прямых иностранных инвестиций в Грузии в 2017 году составил более 1,86 млрд долларов, что на 16,2% больше показателей 2016 года.
Больше всего в страну инвестирует Азербайджан - $482 в 2017 году. Между тем, в 2016 году эта сумма достигала $558 млн. На втором месте по объему инвестиций в Грузии - Турция ($279 млн), Британия с $250 млн занимает третье место.
В финансовом секторе в 2017 году объем иностранных инвестиций составил 304,3 миллиона долларов, рост 98%, в секторе энергетики – 188,6 миллиона долларов, рост 61%.
Самое значимое
Отмечается, что стороны также договорились о потенциальном увеличении мощностей до 200 МВт
По данным Национальной статистической службы, импорт в Армению увеличился на 28% по сравнению с 2016 годом и составил $4,182 млрд
Согласно докладу «Мировое экономическое положение и перспективы - 2018», рост экономики Армении в 2018 году составит 3,8%, а в 2019 году – 3,6%
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