Азербайджан под давлением общественности перепишет песню для «Евровидения»
14 марта 2018 - 11:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Азербайджан внесет изменения в песню X My Heart, с которой певица Айсель Мамедова представит страну на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2018». Такое решение было принято под давлением общественности, пишет Sputnik-Азербайджан.
Пользователи соцсетей обрушились на композицию с нападками — они посчитали, что песня не принесет Азербайджану успеха. Букмекеры тоже не предсказывают Мамедовой попадание в десятку лучших исполнителей.
После этого британский продюсер решил переписать ввод композиции, сделав ее более электронной.
Песня X my heart написана греческим композитором и продюсером Димитросом Контопулосом и шведкой Сандрой Бьорман. Над проектом работала международная команда из Азербайджана, Греции, Великобритании, Швеции, Кипра, Португалии, России и Украины.
Полуфиналы «Евровидения» состоятся 8 и 10 мая в Лиссабоне, финал — 12 мая. Португалия получила право провести музыкальное состязание после победы в 2017 году представлявшего ее певца Салвадора Собрала.
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