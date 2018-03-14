Азербайджан под давлением общественности перепишет песню для «Евровидения»

PanARMENIAN.Net - Азербайджан внесет изменения в песню X My Heart, с которой певица Айсель Мамедова представит страну на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2018». Такое решение было принято под давлением общественности, пишет Sputnik-Азербайджан.

Пользователи соцсетей обрушились на композицию с нападками — они посчитали, что песня не принесет Азербайджану успеха. Букмекеры тоже не предсказывают Мамедовой попадание в десятку лучших исполнителей.

После этого британский продюсер решил переписать ввод композиции, сделав ее более электронной.

Песня X my heart написана греческим композитором и продюсером Димитросом Контопулосом и шведкой Сандрой Бьорман. Над проектом работала международная команда из Азербайджана, Греции, Великобритании, Швеции, Кипра, Португалии, России и Украины.

Полуфиналы «Евровидения» состоятся 8 и 10 мая в Лиссабоне, финал — 12 мая. Португалия получила право провести музыкальное состязание после победы в 2017 году представлявшего ее певца Салвадора Собрала.