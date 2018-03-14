В Карабахе провели танковые учения

PanARMENIAN.Net - В соответствии с планом подготовки на 2018 год, на военных полигонах Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) с 12 марта стартовали танковые учения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР.

Цель учений – обучение личного состава применять на практике теоретические знания, совершенствование их профессиональных навыков, выработка способностей принимать самостоятельные решения в ходе выполнения боевых задач.

На учениях особое внимание будет уделено формам и методам ведения огня, особенностям поражения целей условного противника с учетом боевой обстановки.

В Азербайджане с 12 по 17 марта прходят широкомасштабные учения с участием различных видов войск, объединений и соединений азербайджанской армии. В учениях принимают участие до 25.000 личного состава военнослужащих, до 250-и единиц танков и другой бронетехники, до 1000-и ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 50-и единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.