В Карабахе провели танковые учения
14 марта 2018 - 15:26 AMT
PanARMENIAN.Net - В соответствии с планом подготовки на 2018 год, на военных полигонах Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) с 12 марта стартовали танковые учения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР.
Цель учений – обучение личного состава применять на практике теоретические знания, совершенствование их профессиональных навыков, выработка способностей принимать самостоятельные решения в ходе выполнения боевых задач.
На учениях особое внимание будет уделено формам и методам ведения огня, особенностям поражения целей условного противника с учетом боевой обстановки.
В Азербайджане с 12 по 17 марта прходят широкомасштабные учения с участием различных видов войск, объединений и соединений азербайджанской армии. В учениях принимают участие до 25.000 личного состава военнослужащих, до 250-и единиц танков и другой бронетехники, до 1000-и ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 50-и единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.
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