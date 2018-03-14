МИД РА: Армения приветствует диалог между КНДР и Южной Кореей

PanARMENIAN.Net - Армения приветствует диалог между Северной и Южной Кореями. Об этом говорится в сообщении МИД Армении в Twitter.

«Мы надеемся, что договоренности, достигнутые между сторонами, приведут к де-эскалации ситуации на Корейском полуострове и подготовят почву к прямому диалогу между США и Северной Кореей», - говорится в сообщении.

Лидеры КНДР и Республики Корея Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились до конца апреля провести совместный саммит.Эта встреча на высшем уровне станет первым подобным мероприятием с 2000 года и состоится в погранпункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи.

Сеул и Пхеньян также договорились установить канал связи между двумя лидерами для проведения консультаций и снижения военной напряженности. Кроме того, Северная Корея подтвердила приверженность диалогу, пообещав на его время отказаться от ядерных и ракетных испытаний.