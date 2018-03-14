Венгер: Мхитарян очень быстро адаптируется

PanARMENIAN.Net - Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер не удивлен, что полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян так быстро адаптировался в лондонском клубе.

«Да, он очень быстро адаптируется. Мы думаем, что этот стиль подходит ему. Он был очень хорошо принят и хорошо приспособился. Это то, чего я ожидал от него», - сказал тренер, пишет Metro.

Как отмечает издание, армянский футболист провел 18 сложных месяцев в «Манчестер Юнайтед» под руководством Жозе Моуринью.

Отмечается, что в то время, как попавший в МЮ вместо Мхитаряна нападающий Алексис Санчес из 10 матчей показал результат всего в одном, Мхитарян процветает в составе «Арсенала».

Матч «Арсенал» - «Уотфорд» состоялся 11 марта и завершился со счетом 3:0. Во втором тайме, на 59-й минуте, Мхитарян сделал голевую передачу, а на 77-й минуте забил мяч в ворота соперника. В результате Мхитарян был признан лучшим футболистом матча 30-го тура АПЛ между лондонским клубом и «Уотфордом».