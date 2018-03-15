Президента Карабаха впервые в истории приняли в Конгрессе США

PanARMENIAN.Net - Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 14 марта посетил Конгресс США. Об этом сообщает пресс-служба президента НКР.

Президент встретился с группой членов комиссии по внешним отношениям, обсудил вопросы, касающиеся отношений между Арцахом и США, урегулирования карабахского конфликта и региональных процессов.

«Я настроен оптимистично – все будет так, как надо, поскольку мы рассматриваем Соединенные Штаты Америки как дружественную страну, государство, которое стало для миллионов армян второй родиной. Я оптимист, потому что у нас здесь есть преданные, честные и бескорыстные друзья, которые уже много лет постоянно находятся рядом с Арцахом, помогают нашему народу, передавая миру объективную информацию о нашей стране. Мы высоко ценим наши дружественные связи, считая их нашим богатством», – подчеркнул в своем выступлении Саакян.

В Конгрессе был организован прием, посвященный 30-летию Арцахского движения.

«Развитие и углубление отношений с Соединенными Штатами Америки было, есть и будет одним из фундаментальных направлений нашей внешней политики», – подчеркнул президент Саакян.

Президент вручил государственные награды Республики Арцах группе конгрессменов и сенаторов США за содействие Арцаху и ощутимый вклад в дело развития отношений между Арцахом и США.