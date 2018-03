В Versace отказались от использования натурального меха при пошиве одежды

PanARMENIAN.Net - Итальянский модный дом Versace больше не будет использовать натуральный мех при производстве одежды. О таком решении рассказала его глава Донателла Версаче в интервью журналу «1843».

«Мех? Я с этим покончила. Я не хочу убивать животных ради моды. Это неправильно», - заявила она.

Как отмечает автор статьи, во время подготовки материала на сайте модного дома еще присутствовала реклама изделий из натурального меха, пишет Lenta.ru.

17 декабря 2017 года об отказе от использования меха заявила американская компания Michael Kors, решение коснется и британской марки Jimmy Choo, которая была куплена Michael Kors в июле более чем за 1,1 миллиарда долларов. Решение было принято после встречи с представителями организации по защите прав животных PETA (People for the Ethical Treatment of Animals, «Люди за этичное обращение с животными»).

В октябре 2017 года об отказе от натурального меха объявил итальянский дом моды Gucci. Первая коллекция, поддерживающая новую политику бренда, выйдет весной 2018-го.

Дом моды Versace основан дизайнером Джанни Версаче в 1978 году. После его убийства в 1997-м бизнесом через компанию GIVI Holding руководит семья Версаче. Сестра основателя Донателла владеет 20 процентами акций GIVI, ее брат Санто — 30 процентами, остальное принадлежит дочери Донателлы Аллегре.