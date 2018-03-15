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Замглавы МИД РА: Армения всегда должна быть готова к любым провокациям со стороны Азербайджана

Замглавы МИД РА: Армения всегда должна быть готова к любым провокациям со стороны Азербайджана
15 марта 2018 - 14:03 AMT

PanARMENIAN.Net - Армения всегда должна быть готова к любым провокациям со стороны Азербайджана. Об этом заявил 15 марта журналистам после заседания правительства заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, касаясь проводимых в Азербайджане широкомасштабных военных учений.

«Естественно, мы следим за всем, естественно, мы всегда должны быть готовы к любому их шагу. В этих условиях могут звучать различные комментарии, поскольку сейчас предвыборный период, однако не нужно объяснять все только этим. Мы всегда должны быть внимательны к их действиям», - сказал замминистра, пишет Aysor.am.

12 марта в Азербайджане стартовали широкомасштабные учения. Военные учения проводятся с нарушением положений Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Баку не сообщил странам-членам ОБСЕ о подготовке широкомасштабных военных учений.

К учениям привлечены до 25.000 личного состава военнослужащих, до 250 единиц танков и другой бронетехники, до 1000 ракетно-артиллерийских установок различного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 50 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения, отмечалось в сообщении Минобороны Азербайджана.

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