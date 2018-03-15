Гаттузо назвал Мхитаряна технически одаренным и быстрым игроком

PanARMENIAN.Net - Главный тренер «Милана» Дженаро Гаттузо высказал мнение о полузащитнике сборной Армении и «Арсенала» Генрихе Мхитаряне, похвалив его за технику и скорость игры. Об этом тренер «Милана» заявил накануне ответной встречи 1/8 финала Лиги Европы против «Арсенала».

«Мхитарян усовершенствовался как игрок после перехода в Англию. Он хорошо подготовлен не только технически, но и прибавил в скорости игры»,- отметил Гаттузо, пишет CalcioMercato.com.

Матч «Арсенал» - «Милан» состоится 15 марта в Лондоне.

В первой встрече «Арсенал» одержал победу в Италии со счетом 2:0, а Мхитарян стал автором гола и голевой передачи.Это был первый гол армянина в составе «Арсенала».