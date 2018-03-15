Гаттузо назвал Мхитаряна технически одаренным и быстрым игроком
15 марта 2018 - 16:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Главный тренер «Милана» Дженаро Гаттузо высказал мнение о полузащитнике сборной Армении и «Арсенала» Генрихе Мхитаряне, похвалив его за технику и скорость игры. Об этом тренер «Милана» заявил накануне ответной встречи 1/8 финала Лиги Европы против «Арсенала».
«Мхитарян усовершенствовался как игрок после перехода в Англию. Он хорошо подготовлен не только технически, но и прибавил в скорости игры»,- отметил Гаттузо, пишет CalcioMercato.com.
Матч «Арсенал» - «Милан» состоится 15 марта в Лондоне.
В первой встрече «Арсенал» одержал победу в Италии со счетом 2:0, а Мхитарян стал автором гола и голевой передачи.Это был первый гол армянина в составе «Арсенала».
Photo. Marco Luzzani/Getty Images
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