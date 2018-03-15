Путин пообещал в 2019 году запустить российскую миссию на Марс

PanARMENIAN.Net - Россия в 2019 году запустит миссию на Марс, а в рамках нового исследования Луны российские специалисты постараются осуществить высадки на полюса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски - для исследования дальнего космоса, и лунная программа, затем исследование Марса. Первое - это совсем скоро - в 2019 году мы собираемся запустить в сторону Марса миссию», - сказал Путин в фильме Андрея Кондрашова, который был опубликован в соцсетях его коллеги Дмитрия Киселева, пишет «Интерфакс».

Он заметил, что это новое продолжение исследования Луны, отличающееся от того, что было в Советском Союзе.

«Наши специалисты постараются сделать высадки на полюса, потому что есть основания полагать, что там может быть вода. Там есть чем заниматься, оттуда могут быть начаты исследования других планет, далекого космоса», - сказал президент РФ.

Ранее сообщалось, что глава компании SpaceX Илон Маск рассчитывает на то, что первый полет нового корабля, предназначенного для освоения Марса, состоится в первом полугодии 2019 года.«Мы строим первый марсианский или межпланетный корабль, который будет готов к кратким полетам к концу первой половины следующего года», - заявил предприниматель.