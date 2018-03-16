Пострадавшим от семейного насилия в Армении будут платить компенсацию
16 марта 2018 - 13:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Министерство юстиции Армении планирует открыть специальный счет для оказания финансовой помощи пострадавшим от семейного насилия. Соответствующий документ размещен на портале для публикации проектов правовых актов Армении.
Согласно проекту, пострадавшим полагается помощь, не превышающая размера трехмесячной минимальной заработной платы, что равняется 165 тыс. драмов или $343.
Сумму можно будет потратить на лечение, аренду жилья или прохождение переквалификации с целью поиска работы.
Закон о семейном насилии был принят в 2018 году и сопровождался протестами некоторых кругов общественности.
Самое значимое
По его словам, авиакомпания начнет осуществлять рейсы в Кельн и Лион с 2018 года
Так, согласно данным поисковика, жители ОАЭ наиболее часто искали Францию, Турцию, Египет, Грецию, Грузию, Азербайджан, Хорватию, Армению, Черногорию и Камбоджу
В течение двух дней, с 18:00 до 23:00, улица Саряна будет закрыта для автомобилей, на ней - между перекрестками Туманяна и Арама - будут работать специальные торговые ряды с продукцией местных производителей вина
Сам аттракцион представляет собой трассу, больше всего напоминающую бобслейную. Максимальная скорость может достигать 40 км/ч, длина – 1025 метров
Partner news
Последние новости
В Минске установили мемориальную доску армянскому герою СССР Церемония была приурочена к 100-летию со дня рождения Авакяна
МИД РА: Армения готова расширять сотрудничество с Ливаном в сфере обороны По его словам, Армения неоднократно выражала поддержку дружественному народу Ливана
Москва и Петербург попали в рейтинг самых дорогих городов мира Причиной, по мнению авторов рейтинга, стало укрепление курса рубля
Аронян белыми сыграл вничью с Грищуком 16 марта Аронян сыграет с Уэсли Со. Армянский гроссмейстер играет черными фигурами