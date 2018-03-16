Пострадавшим от семейного насилия в Армении будут платить компенсацию

PanARMENIAN.Net - Министерство юстиции Армении планирует открыть специальный счет для оказания финансовой помощи пострадавшим от семейного насилия. Соответствующий документ размещен на портале для публикации проектов правовых актов Армении.

Согласно проекту, пострадавшим полагается помощь, не превышающая размера трехмесячной минимальной заработной платы, что равняется 165 тыс. драмов или $343.

Сумму можно будет потратить на лечение, аренду жилья или прохождение переквалификации с целью поиска работы.

Закон о семейном насилии был принят в 2018 году и сопровождался протестами некоторых кругов общественности.