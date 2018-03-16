Европарламент призвал Турцию прекратить боевые действия в Сирии

PanARMENIAN.Net - Депутаты Европейского парламента считают необходимым, чтобы в Сирии было достигнуто полное прекращение огня на всей ее территории. Об этом говорится в резолюции, принятой на пленарной сессии парламента в Страсбурге.

«Европейский парламент требует полного соблюдения норм гуманитарного права в Сирии, включая защиту гражданских лиц. Он призывает к прекращению огня на всей территории Сирии, включая Африн», - говорится в тексте документа, пишет ТАСС.

В принятой резолюции Европарламент «вновь самым решительным образом осуждает все проявления жестокости (в Сирии), широкомасштабные нарушения прав человека и международного гуманитарного права, имевшие место в ходе конфликта. В том числе акты, совершенные силами правительства (Башара) Асада, в частности при поддержке его союзников - России и Ирана. А также действия террористических организаций, фигурирующих в списке ООН», - говорится в тексте резолюции.

В резолюции выражается сожаление, что в течение семи лет конфликта не менее 400 тыс. человек были убиты и тысячи получили ранения в результате бомбардировок, обстрелов и применения других военных методов в Сирии.

«А также что миллионы людей были перемещены, причем при этом мирное население лишилось доступа к продовольствию, воде, медицинской помощи вследствие продолжительных осад, проводимых в густонаселенных районах», - говорится в документе.

Европейский парламент в связи с ситуацией в Сирии выражает свою «глубокую обеспокоенность по поводу эскалации насилия во многих районах, в особенности в Восточной Гуте, Африне и Идлибе». При этом в резолюции указывается на опасность эскалации ситуации в Африне, так как она может привести к противоборству между турецкими силами с одной стороны и войсками Асада или российским войсками с другой, а также к росту напряженности в отношениях с США. В резолюции содержится призыв к правительству Турции вывести свои войска и начать играть конструктивную роль в сирийском конфликте, что будет отвечать и национальным интересам самой Турции.

Турецкий Генштаб 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в Африне. Одновременно с Турцией в регионе действуют боевики «Сирийской свободной армии».

Дамаск решительно осудил действия Турции, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.