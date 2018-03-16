Мхитарян: Москва зовет

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Арсенала» Генрих Мхитарян на своей странице в Facebook прокомментировал жеребьевку 1/4 финала Лиги Европы. Соперником «канониров» стал ЦСКА.

«Москва зовет», - написал Мхитарян.

Первая встреча между командами пройдет 5 апреля в Лондоне, ответная - 12 апреля в Москве.

Мхитарян перешел в «Арсенал» в январе из «Манчестер Юнайтед» в обмен на Алексиса Санчеса. В составе «канониров» 29-летний армянский полузащитник провел 10 матчей, забил 2 мяча и сделал 5 голевых передач.