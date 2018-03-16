Мхитарян: Москва зовет
16 марта 2018 - 18:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Арсенала» Генрих Мхитарян на своей странице в Facebook прокомментировал жеребьевку 1/4 финала Лиги Европы. Соперником «канониров» стал ЦСКА.
«Москва зовет», - написал Мхитарян.
Первая встреча между командами пройдет 5 апреля в Лондоне, ответная - 12 апреля в Москве.
Мхитарян перешел в «Арсенал» в январе из «Манчестер Юнайтед» в обмен на Алексиса Санчеса. В составе «канониров» 29-летний армянский полузащитник провел 10 матчей, забил 2 мяча и сделал 5 голевых передач.
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