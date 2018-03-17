Си Цзиньпин переизбран на пост председателя КНР

PanARMENIAN.Net - Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР еще на один пятилетний срок.

Выборы главы государства состоялись утром 17 марта на пятом пленарном заседании первой сессии ВСНП 13-го созыва путем тайного голосования. Все присутствующие 2970 депутатов единогласно проголосовали «за», пишет РИА Новости.

Си Цзиньпин был избран на должность председателя КНР на сессии ВСНП 12-го созыва в марте 2013 года.

Кроме того, Си Цзиньпин переизбран председателем Центрального военного совета КНР, сохранив в своих руках партийное, военное и государственное руководство. Вице-председателем КНР избран бывший секретарь главного антикоррупционного органа Компартии Китая Ван Цишань.

Пост председателя КНР был учрежден согласно конституции страны 1954 года, отменен в 1975 году, а затем вновь восстановлен в 1982 году. До 11 марта этого года председатель КНР мог избираться сроком на пять лет и занимать эту должность не более двух сроков, однако на нынешней сессии депутаты ВСНП внесли поправки в конституцию страны, отменив ограничения на срок полномочий.