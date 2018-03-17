Армена Саркисяна с избранием на пост президента РА поздравили Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер
17 марта 2018 - 16:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Председатель Европейского Совета Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер направили поздравительные послания новоизбранному президнету Армении Армену Саркисян. Об этом сообщают из офиса Саркисяна.
«Отношения между Арменией и Евросоюзом за последний период зарегистрировали значительный прогресс: 24 ноября 2017 года на саммите Восточного партнерства в Брюсселе было подписано Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА – ЕС, а 21 февраля 2018 года – документ об осуществлении Приоритетов партнерства Армения-ЕС.
Мы рассчитываем на тесное сотрудничество с Вами, чтобы дать конкретную форму этим обязательствам, основанным на общих ценностях демократии, прав человека и верховенства закона, а также продвигать вперед нашу амбициозную повестку»,- говорится в поздравительном послании дипломатов.
Поздравительные послания в связи с избранием Армена Саркисяна на должность президента РА направили также президент Латвии Раймондс Вейонис, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид, президент Лаоса Буннянг Ворачит.
Национальное собрание Армении 2 марта выбрало четвертого президента страны. Им стал бывший посол Армении в Великобритании Армен Саркисян, в 1996–1997 годах занимавший должность премьер-министра. Саркисян был единственным кандидатом на эту должность: его кандидатуру выдвинули 65 депутатов из правящей Республиканской партии Армении (РПА) и Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» (АРФД).
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Депутаты Национального Собрания Армении в ходе заседания 22 июня соотношением голосов 64 «за», 31 «против» приняли программу действий правительства РА на 2017-2022 годы.
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