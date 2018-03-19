Азербайджанского футболиста выгнали из немецкого клуба
19 марта 2018 - 12:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Футболиста сборной Азербайджана Рената Дадашова выгнали из франкфуртского футбольного клуба «Айнтрахт».
Примечательно, что молодежный департамент немецкого клуба уже не в первый раз исключает Дадашова из своих рядов. В этот раз, судя по всему, решение окончательное. Это подтвердил глава Центра молодых талантов «Айнтрахта» Армин Краац, пишет haqqin.az со ссылкой на op-online.de.
«Мы отказываемся от услуг Рената по дисциплинарным причинам, - заявил Краац. – Он больше с нами тренироваться не будет».
У 18-летнего нападающего контракт до июня 2020 года. Он играл за команду «Айнтрахта» U-19, но привлекался и к работе с основным составом. В 2018 этого года его уже отстраняли за то, что он вернулся из отпуска с лишним весом. Главный тренер основной команды Нико Ковач после исключения Рената заявил, что он «в курсе ситуации и согласен с данным решением».
Причиной нынешнего отстранения Дадашова является драка с товарищем по команде, случившаяся на прошлой неделе. Сообщается, что Ренат ударил футболиста по лицу. Этот поступок переполнил чашу терпения руководства «Айнтрахта», и даже самые большие сторонники азербайджанского футболиста не могли ему помочь остаться в клубе.
Новый тренер команды U-19 Франк Лайхт, который ранее уже простил Рената, второй шанс игроку не предоставит. Также сообщается, что в феврале Дадашов во время тренировки в глупой ситуации травмировал товарища по команде, после чего оскорбил его и помощника тренера Уве Биндевальда.
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