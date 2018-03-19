Врачи ФК «Арарат» спасли человека при перелете в Ереван

PanARMENIAN.Net - Во время перелета команды московского футбольного клуба «Арарат» в Ереван сотрудники ФК спасли жизнь человеку на борту самолета. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сообщается, что во время перелета с одним из пассажиров рейса случился гипертонический криз: «Однако своевременное вмешательство нашего доктора Виталия Иконникова, а также массажистов Марата Ишмурзина и Геннадия Колосова спасло жизнь мужчины».

Московский «Арарат» прилетел в Ереван на заключительный сбор. Клуб уже провел тренировку.