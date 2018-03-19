Врачи ФК «Арарат» спасли человека при перелете в Ереван
19 марта 2018 - 13:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Во время перелета команды московского футбольного клуба «Арарат» в Ереван сотрудники ФК спасли жизнь человеку на борту самолета. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Сообщается, что во время перелета с одним из пассажиров рейса случился гипертонический криз: «Однако своевременное вмешательство нашего доктора Виталия Иконникова, а также массажистов Марата Ишмурзина и Геннадия Колосова спасло жизнь мужчины».
Московский «Арарат» прилетел в Ереван на заключительный сбор. Клуб уже провел тренировку.
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