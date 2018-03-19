Суд арестовал квартиру и средства бывшей жены Джигарханяна
19 марта 2018 - 13:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Московский суд в рамках уголовного дела о неприкосновенности частной жизни наложил обеспечительный арест на квартиру в Москве и денежные счета в размере 1 млн рублей, принадлежащие бывшей супруге режиссера и актера Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской. Об этом сообщила 19 марта ее адвокат Лариса Широкова.
«Столичный суд арестовал квартиру моей подзащитной на Молодогвардейской улице в Москве в рамках уголовного дела о нарушении неприкосновенности частной жизни. Кроме того, суд наложил обеспечительный арест на 1 млн рублей, который находится в банковской ячейке Ланта-банка и также принадлежит Виталине», - сказала защитник, пишет ТАСС.
Следственный комитет РФ предъявил Цымбалюк-Романовской обвинение по статье 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни») и взял с нее подписку о невыезде. По версии следствия, экс-супруга артиста собирала и распространяла в прессе информацию о личной и семейной жизни с Джигарханяном без его согласия.
Сама Цымбалюк-Романовская отвергала предъявленные обвинения. Позднее ее адвокат Лариса Широкова рассказала агентству, что с ее подзащитной была взята подписка о неразглашении, адвокат подчеркнула, что «если обвинение и предъявлено, то в нарушение закона». По ее словам, из материалов уголовного дела не совсем понятно, кто обратился в правоохранительные органы, так как отсутствует информация о допросе актера в качестве заявителя о преступлении.
Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская официально оформили развод в конце ноября 2017 года в мировом судебном участке №202 района Кунцево, решение вступило в законную силу (брак заключили 25 февраля 2016 года). Ранее 39-летняя Цымбалюк-Романовская уволилась по собственному желанию с поста директора театра, руководимого Джигарханяном. По словам адвоката Джигарханяна Евгения Парфенова, между бывшими супругами остались имущественные споры.
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